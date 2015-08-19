联想跟进小米 在印度建立智能手机组装线

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透孟买8月18日 - 联想集团(0992.HK)周二表示正在印度建立一条智能手机组装线，成为目前为止，响应印度总理莫迪推动“印度制造”计划的最大中国企业。
联想在声明稿中称，联想与电子代工厂商伟创力(FLEX.O)合作，在印度南部清奈(Chennai)建立一条新的组装线。该生产线将聘用1,500人，使用进口零部件组装智能手机，年产能600万部。声明并称，已开始其MotoE系列智能手机的生产作业。
印度是全球第三大智能手机市场，中国手机制造商亟盼在该市场攫取更大份额，并积极应对中国国内薪资加速上涨，因此抓住莫迪倡导“印度制造”计划的机会迅速采取行动。
中国小米本月表示，已与台湾鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机。
鸿海富士康也已宣布将在印度马哈拉施特拉(Maharashtra)邦投资50亿美元，虽并未表示将生产什么产品，但当地一位部长告诉路透，该公司在洽谈制造苹果iPhone。(完
(编译 张若琪 审校 张荻)
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