联想跟进小米 在印度建立智能手机组装线

路透孟买8月18日 - 联想集团(0992.HK)周二表示正在印度建立一条智能手机组装线，成为目前为止，响应印度总理莫迪推动“印度制造”计划的最大中国企业。

联想在声明稿中称，联想与电子代工厂商伟创力(FLEX.O)合作，在印度南部清奈(Chennai)建立一条新的组装线。该生产线将聘用1,500人，使用进口零部件组装智能手机，年产能600万部。声明并称，已开始其MotoE系列智能手机的生产作业。

印度是全球第三大智能手机市场，中国手机制造商亟盼在该市场攫取更大份额，并积极应对中国国内薪资加速上涨，因此抓住莫迪倡导“印度制造”计划的机会迅速采取行动。

中国小米本月表示，已与台湾鸿海富士康展开合作，将在印度开始组装手机。

鸿海富士康也已宣布将在印度马哈拉施特拉(Maharashtra)邦投资50亿美元，虽并未表示将生产什么产品，但当地一位部长告诉路透，该公司在洽谈制造苹果iPhone。(完

(编译 张若琪 审校 张荻)

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