联想投资更名君联资本

路透北京2月16日电---尽管当前全球经济复苏乏力令资本市场陷入低迷,但大型私募股权(PE)机构对退出渠道仍颇为乐观;联想控股旗下君联资本(原联想投资)周四称,计划今年10家左右的被投企业能够实现上市,同时亦有计划提高通过并购方式来实现退出的比例.

君联资本今日宣布更改公司中文名,但英文名则维持不变,仍为Legend Capital,且未来联想控股仍将会是公司的最大股东及有限合伙人(LP),其他管理及投资方向等方面亦将维持不变.

公司首席投资官陈浩表示,公司之前投资的3-4家公司今年正在准备海外上市,而同期计划A股上市的公司则更多,接近10家.

"我们越来越感觉到并购是很重要的,不可能所有的项目都奔着上市去,"他称,未来通过并购方式退出的企业占比不应低於30-40%,不过目前公司的并购数则不到30%.

君联投资去年投资了近40家企业,其中10家为极早期的项目,同期有五家被投企业实现上市.

同时,提及今年的投资方向,陈浩表示,今年公司降低了消费类投资,因为认为最好的时机已经过去."当前,如果要投资消费领域,就一定要投消费升级公司."

而对公司的总体回报率,陈浩称,目前回报率为30%,且预计未来公司仍将能够维持这一水平.

君联资本成立於2001年,主要投资现代服务、TMT、清洁能源、消费、先进制造和医疗健康六个行业.公司去年募集完成的35亿元的二期人民币及第五期美元基金,计划三年投完.

截至2012年1月,君联资本管理资本总规模达150亿元人民币,并已投资了近140家企业,其中20家完成了上市.

君联资本母公司为联想控股,目前涉及IT、投资、地产三大领域,旗下的联想集团(0992.HK)为全球第四大个人电脑(PC)生产商.联想控股旗下的另一家私募股权基金管理公司是弘毅投资,主要专注于并购型投资.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。