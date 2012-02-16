联想投资更名君联资本

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京2月16日电---尽管当前全球经济复苏乏力令资本市场陷入低迷,但大型私募股权(PE)机构对退出渠道仍颇为乐观;联想控股旗下君联资本(原联想投资)周四称,计划今年10家左右的被投企业能够实现上市,同时亦有计划提高通过并购方式来实现退出的比例.
君联资本今日宣布更改公司中文名,但英文名则维持不变,仍为Legend Capital,且未来联想控股仍将会是公司的最大股东及有限合伙人(LP),其他管理及投资方向等方面亦将维持不变.
公司首席投资官陈浩表示,公司之前投资的3-4家公司今年正在准备海外上市,而同期计划A股上市的公司则更多,接近10家.
"我们越来越感觉到并购是很重要的,不可能所有的项目都奔着上市去,"他称,未来通过并购方式退出的企业占比不应低於30-40%,不过目前公司的并购数则不到30%.
君联投资去年投资了近40家企业,其中10家为极早期的项目,同期有五家被投企业实现上市.
同时,提及今年的投资方向,陈浩表示,今年公司降低了消费类投资,因为认为最好的时机已经过去."当前,如果要投资消费领域,就一定要投消费升级公司."
而对公司的总体回报率,陈浩称,目前回报率为30%,且预计未来公司仍将能够维持这一水平.
君联资本成立於2001年,主要投资现代服务、TMT、清洁能源、消费、先进制造和医疗健康六个行业.公司去年募集完成的35亿元的二期人民币及第五期美元基金,计划三年投完.
截至2012年1月,君联资本管理资本总规模达150亿元人民币,并已投资了近140家企业,其中20家完成了上市.
君联资本母公司为联想控股,目前涉及IT、投资、地产三大领域,旗下的联想集团(0992.HK)为全球第四大个人电脑(PC)生产商.联想控股旗下的另一家私募股权基金管理公司是弘毅投资,主要专注于并购型投资.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
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