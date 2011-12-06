联想投资看好现代服务业 未来两年将投1亿美元--高层

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
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* 将加大现代服务业投资,两年投1亿美元
* 明年暂无新基金募集计划
* 海内外市况不佳对退出影响有限
* 并购亦是非常重要的退出方式
作者 尹嫄婷
路透北京12月6日电---虽然国内外经济均现疲态,股市亦深陷调整,不过联想投资表示,公司未来的投资及退出将不会受市况影响,明年将加大对现代服务业的投资,计划两年投资1亿美元.
公司董事总经理刘泽辉在接受路透专访时并表示,公司第二期人民币基金将於年内全部募集完成,总金额超过35亿元人民币.且目前来看,预计明年美元和人民币基金都将不会再有新的募集计划.
"明年会加大现代服务业的投资力度,目前已成立了专门的现代服务业投资团队,大概有6-7名投资人员,"他称.
联想投资计划未来两年在现代服务业投资约1亿美元,将投6-7家现代服务业企业,人民币和美元基金将平行运作,主要是成长期和成熟期的公司,大项目规模约为5,000万美元,小项目约1,000万美元.
他并指出,公司重点关注的现代服务业主要包含两大主题,一是餐饮、零售等传统服务业的升级,利用信息技术和供应链的管理,另一个则是租车、经济酒店等新兴服务业.
截至目前,联想投资已投资了约30家服务业企业,其中约三分之一已通过IPO(首次公开发行)或并购的方式完成了退出.
联想投资成立於2001年,主要投资现代服务、TMT、清洁能源、消费、先进制造和医疗健康六个行业.公司今年募集完成的第二期人民币和第五期美元基金计划三年投完.
此前,联想投资於去年10月完成第一期10亿元基金的募集,其中30%来自全国社会保障基金理事会,70%来自联想投资母公司联想控股及其他机构投资者;美元基金方面,目前管理五期共计12亿美元,其中规模最大的第五期基金募资5亿美元.
**市况不佳对退出影响有限**
虽然近两个月来中国私募股权投资市场呈现"降温"态势,但刘泽辉就目前的估值评论指出,"有点像房价,大家都感觉(估值)应该降,但现在没有感觉到估值的大幅下挫,但预期依然存在."
对明年的投资步伐,刘泽辉表示,不会放缓,且目前的市况也不会影响上市退出的地点及进度,退出方式主要取决於公司原来的架构.
同时,并购亦是未来公司非常重要的退出方式,联想投资将继续寻求与海内外投资人的合作.
"宏观经济和二级市场对投资节奏和速度会有心理上的影响,但这并不是投资指向标,更重要的还是要看行业处在何种周期,最低谷的时候投资未来回报会更好,"他指出.
另外,针对私募股权投资行业未来或面临风险,他认为,由於IPO延期及经济趋缓,前两年高价入资的项目可能会出现问题,投资这些项目的中小机构会比较艰难.预计未来3-5年,行业将面临调整,投资估值亦将更趋合理.
联想投资母公司为联想控股,目前涉及IT、投资、地产三大领域,旗下的联想集团(0992.HK)为全球第四大个人电脑(PC)生产商.联想控股旗下的另一家基金管理公司是弘毅投资,主要专注于并购型投资.(完)
--审校 丁淑琴 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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