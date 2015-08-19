联想控股旗下弘毅投资已递交设立公募基金管理公司的申请

路透上海8月19日 - 中国证监会网站刊登的相关行政许可申请受理情况显示，联想控股(3396.HK)旗下私募基金管理公司弘毅投资近日已向证监会递交申请设立公募基金管理公司的申请材料。

弘毅远方基金管理公司注册地在上海，有两家股东弘毅同人顾问（天津）有限合伙和弘毅投资（北京）有限公司，持股分别为99.9%和0.1%。

湘财证券拟设立独资子公司湘财基金管理有限公司的申请，近日亦已递交。

据国内媒体报导，弘毅同人顾问（天津）的合伙人股东包括北京弘毅合众投资管理中心、联想控股（天津）有限公司和弘毅投资，而北京弘毅合众投资管理中心的合伙人多为弘毅投资的董事总经理。

目前共有11家拟设基金公司材料向证监会递交，其中包括6月底递交，由腾讯(0700.HK)和高瓴资本合资组建的高腾基金管理公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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