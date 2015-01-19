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中国财经 | 2015年 1月 19日 星期一 13:26 BJT

联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

路透香港1月19日 - 汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。

报导并称，中金与瑞银正在协助联想控股筹备IPO计划。

联想控股方面尚未就上述报导回覆路透的电邮查询。

联想控股为中国大型综合企业，业务涵盖资讯科技、房地产、消费与现代服务、化工新材料以及现代农业五大行业，旗下企业包括联想集团、神州数码、君联资本（原联想投资）、弘毅投资和融科智地等。据其网页介绍，2013年综合营业额2,440亿元人民币，总资产2,070亿元。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)

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