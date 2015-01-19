联想控股计划今年下半年IPO集资高至30亿美元--IFR

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下刊物IFR周一引述知情人士报导称，全球最大个人电脑生产商联想集团的母公司联想控股计划于今年下半年在香港首次公开发售（IPO），集资高至30亿美元。
报导并称，中金与瑞银正在协助联想控股筹备IPO计划。
联想控股方面尚未就上述报导回覆路透的电邮查询。
联想控股为中国大型综合企业，业务涵盖资讯科技、房地产、消费与现代服务、化工新材料以及现代农业五大行业，旗下企业包括联想集团、神州数码、君联资本（原联想投资）、弘毅投资和融科智地等。据其网页介绍，2013年综合营业额2,440亿元人民币，总资产2,070亿元。（完）
(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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