联想控股向联交所递交IPO申请 计划募资20-30亿美元--IFR

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港4月15日 - 根据汤森路透旗下IFR周三报导，联想控股已经向香港联交所提交首次公开发行(IPO)申请，拟筹资20-30亿美元。
IFR援引知情人士称，此次IPO预计在今年第三季进行。
联想控股是在港上市的联想集团(0992.HK)母公司，旗下还拥有地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。
IFR称联想集团已聘请中金和瑞银作为此次IPO的联席保荐人。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数