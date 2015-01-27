《阳歌专栏》联想大举押注摩托罗拉手机回归中国市场

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想大举押注摩托罗拉手机回归中国市场**

一句话：摩托罗拉手机回归中国市场从概念上看设计得不错，但由于竞争激烈将面临困境，未来两三年不太可能成为大的品牌。

我已经写了很多有关联想(0992.HK)收购摩托罗拉后的计划，Moto X智能手机即将在中国市场问世。但我对联想的宣传力度有些吃惊，暗示出联想对摩托罗拉抱有很高的期望。

摩托罗拉曾是“酷”和“时尚”的代名词，但那是几年前的事情了，很多年轻人可能都不记得摩托罗拉。但联想显然希望重振该品牌，唤起消费者的记忆，走“怀旧”路线与小米和酷派等品牌抗衡。

我要承认，我对摩托罗拉手机是有记忆的，这也是我写这么多有关联想和摩托罗拉的部分原因。我甚至有过一部摩托罗拉手机，用了很多年，非常可靠，设计很好。和其他人一样，六七年前摩托罗拉开始走下坡路时我也非常失望。摩托罗拉被谷歌(GOOG.O)收购，后又被卖给联想。

谷歌对摩托罗拉的兴趣主要在于专利，联想则对品牌更感兴趣，这在摩托罗拉回归的声明中就可以看出来。联想将首先推出Moto X，其3,299元的售价与其他联想手机相比算是高端机了。

2月10日联想将推出售价1,299元的Moto G。联想未来还打算推出Moto X Pro手机、Moto 360智能手表和Moto Hint无线耳机。联想与中国大多数顶级互联网和传统零售商达成了合作，利用其强大的国内分销网络。

联想效仿小米，宣传摩托罗拉回归时大量使用互联网。Moto X手机推出前，联想在网上发起投票，让消费者选择颜色和材质。零售商名单中也有很多电子商务企业。联想还将为该品牌开设一个网上设计工作室，买家可以在这里定制颜色、材质、壁纸和内存。

联想的宣传看起来接受度不错，并淡化了联想品牌，因为联想手机被视为低价、低质量的智能手机。联想提供很多机型和产品的计划看起来也不错，为消费者提供多样化的选择。

联想将面临的两大挑战是激烈的竞争和年轻人对摩托罗拉品牌的不了解。联想将利用强大的分销和服务渠道，这将有助于摩托罗拉手机充斥于市场中。但在竞争激烈的市场中找到摩托罗拉手机的新粉丝将是困难的事情，我估计未来两三年摩托罗拉很难进入前五。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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