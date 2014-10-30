联想完成对谷歌旗下摩托罗拉手机事业并购

路透北京10月30日 - 中国联想集团(0992.HK)周四表示，已经完成以29.1亿美元收购谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉手机事业，为在美国智能手机市场发动新一波攻击铺路。

联想为全球个人电脑领导厂商，该公司正努力让业务多元化发展，并晋身为国际级智能手机厂商。

谷歌以125亿美元收购摩托罗拉品牌及专利库，但一直难以扭转摩托罗拉多年来持续走下坡的命运。在与联想的交易中，谷歌将保留极大部分的摩托罗拉专利。(完)