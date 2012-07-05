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美国大选专题 | 2012年 7月 5日 星期四 08:01 BJT

联想与日本电气将合作开发平板电脑--日经新闻

路透7月5日电---日本经济新闻报导,联想集团(0992.HK)和日本电气(NEC)(6701.T)计画合作开发平板电脑.

联想-NEC合资企业的董事长Roderick Lappin对该报称,双方正共同研发平板电脑.

日经报导称,该合资企业旗下两个子公司NEC Personal Computers Ltd和Lenovo Japan Ltd目前各自销售平板电脑.

联想是全球第二大个人电脑制造商,在2011年7月时与NEC合组公司在日本营运个人电脑业务.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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