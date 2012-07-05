联想与日本电气将合作开发平板电脑--日经新闻

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透7月5日电---日本经济新闻报导,联想集团(0992.HK)和日本电气(NEC)(6701.T)计画合作开发平板电脑.
联想-NEC合资企业的董事长Roderick Lappin对该报称,双方正共同研发平板电脑.
日经报导称,该合资企业旗下两个子公司NEC Personal Computers Ltd和Lenovo Japan Ltd目前各自销售平板电脑.
联想是全球第二大个人电脑制造商,在2011年7月时与NEC合组公司在日本营运个人电脑业务.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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