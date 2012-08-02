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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 2日 星期四 10:34 BJT

联想高管驳斥有关收购诺基亚的传闻

中国PC巨头联想的欧洲、中东和非洲业务主管Gianfranco Lanci周三驳斥有关其收购诺基亚的传闻。他表示这“肯定是个玩笑，目前没有什麽事情发生。”交易商和分析师引述传言称，联想或许对收购诺基亚感兴趣。

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