联想与日本富士通谈判 拟收购其PC业务--消息（更新版）

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路透东京10月6日 - 直接了解情况的消息人士称，中国联想集团(0992.HK)正在与日本富士通(6702.T)进行谈判，以收购后者的个人电脑(PC)业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。

日本经济新闻周四报道，两家公司力争本月达成协议，并称可能会有约2,000名富士通员工转至联想。报道未透露信息的来源。

如果达成交易，富士通将成为继日本电气(NEC)(6701.T)之后第二家日本PC企业向中国联想求助，以在利润微薄的市场保持竞争力。联想和NEC在2011年成立了一家PC合资企业。

富士通股价周四早盘跳涨7%，触及1月以来高点，日股大盘上涨0.6%。联想股价上涨2%。

日经报道称，达成交易的一个方案是富士通将个人电脑设计、开发和生产业务转至联想主导的合资公司。另一种可能就是，联想在富士通个人电脑部门持有多数股权。报道未提及潜在的财务条款。

富士通发表声明称，正在考虑PC业务的各种选项，但对其未来尚未做出决定。联想拒绝置评。(完)