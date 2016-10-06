联想与日本富士通谈判 拟收购其PC业务--消息（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透东京10月6日 - 直接了解情况的消息人士称，中国联想集团(0992.HK)正在与日本富士通(6702.T)进行谈判，以收购后者的个人电脑(PC)业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。
日本经济新闻周四报道，两家公司力争本月达成协议，并称可能会有约2,000名富士通员工转至联想。报道未透露信息的来源。
如果达成交易，富士通将成为继日本电气(NEC)(6701.T)之后第二家日本PC企业向中国联想求助，以在利润微薄的市场保持竞争力。联想和NEC在2011年成立了一家PC合资企业。
富士通股价周四早盘跳涨7%，触及1月以来高点，日股大盘上涨0.6%。联想股价上涨2%。
日经报道称，达成交易的一个方案是富士通将个人电脑设计、开发和生产业务转至联想主导的合资公司。另一种可能就是，联想在富士通个人电脑部门持有多数股权。报道未提及潜在的财务条款。
富士通发表声明称，正在考虑PC业务的各种选项，但对其未来尚未做出决定。联想拒绝置评。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。