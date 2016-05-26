联想集团有信心三年内占全球个人电脑市场份额三成

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透香港5月26日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四称，有信心三年内在全球个人电脑市场市占率达30%；公司并考虑寻求在包括中国在内的其他市场上市，以提升股东价值。
联想集团管理层在业绩发布会上作以上表示。该公司截至今年3月底止2015/16财政年度，其全球个人电脑的市场份额同比上升1.3个百分点至21.0%的历史新高。
不过，受到重组开支拖累，联想集团15/16年度业绩转盈为亏，全年净亏损1.28亿美元，上年度同期为净利8.29亿美元。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。