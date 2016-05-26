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中国财经 | 2016年 5月 26日 星期四 18:23 BJT

联想集团有信心三年内占全球个人电脑市场份额三成

路透香港5月26日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四称，有信心三年内在全球个人电脑市场市占率达30%；公司并考虑寻求在包括中国在内的其他市场上市，以提升股东价值。

联想集团管理层在业绩发布会上作以上表示。该公司截至今年3月底止2015/16财政年度，其全球个人电脑的市场份额同比上升1.3个百分点至21.0%的历史新高。

不过，受到重组开支拖累，联想集团15/16年度业绩转盈为亏，全年净亏损1.28亿美元，上年度同期为净利8.29亿美元。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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