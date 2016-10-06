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中国财经 | 2016年 10月 6日 星期四 10:30 BJT

联想集团盘初曾涨逾3% 有报道指将收购富士通个人电脑业务

路透香港10月6日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四早盘初段一度涨逾3%，稍早日本传媒报道指该公司将收购富士通(6702.T)旗下个人电脑业务。

联想集团盘初一度触及5.34港元的两周半高位。香港时间10:01，该股升2.32%，报5.3港元；大市恒生指数.HSI则升0.58%。

日本经济新闻周四报道，联想集团将收购富士通旗下个人电脑业务，两家公司力争本月达成协议，并称可能会有约2,000名富士通员工转至联想。

但据上月底香港传媒报道，联想集团收购摩托罗拉后，手机业务发展未尽如人意，因而宣布裁减近千位员工，占全球员工总数近2%，为一年多以来第二度大幅减省人手。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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