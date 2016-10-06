联想集团盘初曾涨逾3% 有报道指将收购富士通个人电脑业务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月6日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四早盘初段一度涨逾3%，稍早日本传媒报道指该公司将收购富士通(6702.T)旗下个人电脑业务。
联想集团盘初一度触及5.34港元的两周半高位。香港时间10:01，该股升2.32%，报5.3港元；大市恒生指数.HSI则升0.58%。
日本经济新闻周四报道，联想集团将收购富士通旗下个人电脑业务，两家公司力争本月达成协议，并称可能会有约2,000名富士通员工转至联想。
但据上月底香港传媒报道，联想集团收购摩托罗拉后，手机业务发展未尽如人意，因而宣布裁减近千位员工，占全球员工总数近2%，为一年多以来第二度大幅减省人手。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。