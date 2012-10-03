联想将在美国开设首家PC工厂

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港10月3日电---全球第二大个人电脑(PC)厂商--联想集团(0992.HK)将在美国开设首家PC制造厂,预计2013年开始运营.
联想周二发布的声明称,这家位於北卡州Whitsett的工厂将生产针对美国市场的Think品牌笔记本电脑、台式PC、平板电脑和服务器(伺服器).
联想没有提供投资数据,但表示此次设厂将创造115个就业岗位.
联想表示,过去两年公司已在中国和巴西投建新厂和合资制造企业,现在将在美国生产PC和智能手机等移动网络设备.
联想股价周三在香港股市早盘上扬超过2%,至近一个月最高位,表现超越恒生指数.HSI0.7%的涨幅.有分析师表示,联想有望在今年後期超过惠普(HPQ.N),成为全球最大的PC厂商.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
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路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。