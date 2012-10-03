联想将在美国开设首家PC工厂

路透香港10月3日电---全球第二大个人电脑(PC)厂商--联想集团(0992.HK)将在美国开设首家PC制造厂,预计2013年开始运营.

联想周二发布的声明称,这家位於北卡州Whitsett的工厂将生产针对美国市场的Think品牌笔记本电脑、台式PC、平板电脑和服务器(伺服器).

联想没有提供投资数据,但表示此次设厂将创造115个就业岗位.

联想表示,过去两年公司已在中国和巴西投建新厂和合资制造企业,现在将在美国生产PC和智能手机等移动网络设备.

联想股价周三在香港股市早盘上扬超过2%,至近一个月最高位,表现超越恒生指数.HSI0.7%的涨幅.有分析师表示,联想有望在今年後期超过惠普(HPQ.N),成为全球最大的PC厂商.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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