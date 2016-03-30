联想控股去年净利增长12%胜预期 因财务投资收益大增

路透香港3月30日 - 中国主要的投资集团--联想控股(3396.HK)周三公布，2015年净利同比增长12%，优于市场预期，主要得益于财务投资收益大增。

据公告，公司于2015年1-12月净利为46.59亿元人民币，并高于汤森路透综合5名分析师预测的39.8亿元，上年同期则为41.6亿元。

联想控股主要盈利来源为战略投资和财务投资，前者2015年盈利大减61%，主要受联想集团(0992.HK)亏损拖累；而包括天使投资、风险投资和私募股权在内的财务投资期内盈利大增1.2倍至41.27亿元。

公司表示，“我们把握2015年资本市场行情的变化，于联营基金投资及少数股权投资的收益增加所致，包括投资企业公允价值变动及项目退出收益。”

展望未来，联想控股董事长柳传志称，战略投资业务将继续关注消费与服务相关的投资主题，更加聚焦在金融服务、医疗服务、农业与食品、互联网与创新消费等领域。财务投资平台将加强对新兴和创新行业的配置。

这是联想控股去年6月香港首次公开发售（IPO）上市后首份全年业绩，董事会建议派发末期股息每股0.22元，相对每股盈利2.14元的派息比率为10%。

香港时间14:11，该股升1%，报20.3港元。（完）

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