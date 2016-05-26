联想集团15/16年度业绩转亏 第四季度净利按季跌四成

路透香港5月26日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2015/16年度业绩转盈为亏，尽管下半年两个季度盈利，仍未能扭转全年形势。

受累业务重组支出，联想集团截至今年3月底止年度净亏损1.28亿美元，上年度同期为净利8.29亿美元。该公司自第三季度起恢复盈利，第四季净利1.8亿美元，较第三季的3亿美元下滑四成，按年则增八成，基本符合汤森路透SmartEstimates预估的1.84亿美元。

若撇除重组成本和一次性的费用合共9.23亿美元及会计处理衍生的与并购有关的非现金费用，联想集团期内持续经营除税前溢利录得9.76亿美元，对上财年为11.39亿美元。

期内，联想集团的收入同比下跌3%，毛利率同比升0.4个百分点至14.8%。

为应对全球个人电脑市场萎缩局面，联想2014年做出两笔数以十亿美元计的收购--谷歌(GOOGL.O)的摩托罗拉手机分支以及IBM(IBM.N)的低端伺服器业务。

展望未来，联想表示其拥有业务的市场于短期内将仍然充满挑战，集团已开始在某些非核心资产中转化利润。再加上进一步提升对营运资金管理改善的重视，这些行动将继续改善其财政状况。

公布业绩前，联想集团收盘股价跌0.4%，报4.98港元。（完）

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