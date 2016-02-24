联想计划7月发布拥有“增强现实”功能的新智能手机 欲进军成熟市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴塞罗那2月23日（记者 Harro Ten Wolde） - 联想集团 首席执行官杨元庆周二称，联想已经准备好在今年夏季推出拥有“增强现实（augmented reality）”功能的新智能手机，并藉此进入成熟市场。

杨元庆在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上接受采访时表示，这款手机将于7月推出。联想1月在拉斯维加斯消费电子展上宣布了这款手机。

杨元庆指出，这款手机将包括谷歌Project Tango技术等。

Project Tango将3D动作追踪和深度传感器结合起来，使移动设备能够感知所处的位置以及如何通过一个区域，创造出在手机上使用增强现实功能的可能性。

增强现实软件随后在真实图片中覆盖文字或图表。它与虚拟现实不同，虚拟现实试图模拟真实世界的景象。

这款手机将增强联想在北美等成熟市场的地位。研究公司Canalys的数据显示，去年北美智能手机市场小幅萎缩0.4%。

杨元庆称，进入成熟市场需要两样东西：创新产品和高端品牌。他表示，联想目前在这两方面做得并不是特别好，但在几年的准备后，联想今年已经准备好进军成熟市场。（完）