联想计划未来一年出售1亿部智能手机和平板电脑

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京5月21日 - 中国个人电脑和智能手机制造商--联想集团(0992.HK)周三在与媒体的一场电话会议中表示，未来一年计划出售1亿部智能手机和平板电脑。
联想执行长杨元庆指出，联想也致力于在两年内成为全球第一大平板电脑制造商。
联想周三宣布，2013/14年度净利按年上升28.7%，受个人电脑及移动设备两项业务的增长带动，其业绩表现亦符合市场预期。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。