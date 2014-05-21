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中国财经 | 2014年 5月 21日 星期三 18:11 BJT

联想计划未来一年出售1亿部智能手机和平板电脑

路透北京5月21日 - 中国个人电脑和智能手机制造商--联想集团(0992.HK)周三在与媒体的一场电话会议中表示，未来一年计划出售1亿部智能手机和平板电脑。

联想执行长杨元庆指出，联想也致力于在两年内成为全球第一大平板电脑制造商。

联想周三宣布，2013/14年度净利按年上升28.7%，受个人电脑及移动设备两项业务的增长带动，其业绩表现亦符合市场预期。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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