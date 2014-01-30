联想拟29亿美元收购摩托罗拉移动 进军美国手机市场

图为位于美国亚利桑那州坦佩的摩托罗拉办公大楼外的标识牌。 REUTERS/Joshua Lott

路透纽约/旧金山1月29日 -中国联想集团(0992.HK)周三表示，同意以29.1亿美元买下谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉手机业务，这是中国企业在科技领域的最大一笔收购交易。联想通过这种方式，杀入竞争白热化的美国手机市场，目前苹果(AAPL.O)在该市场占有优势。

这是联想一周内在美国进行的第二起重大收购案。联想上周表示，将出价23亿美元收购IBM的低端服务器业务。

这笔交易给谷歌短暂的进入消费移动设备制造业务尝试画上句号，标志着谷歌退出其历来最大的收购案。谷歌在2012年掏125亿美元买下摩托罗拉移动。根据与联想达成的交易，谷歌将保留大部分摩托罗拉的移动技术专利，这些专利被视为其宝贵资产。

谷歌股价在盘后交易中上涨2.2%至约1,131美元。路透在周三即引述知情人士的话，对该交易进行了报导。

详细见：《独家新闻》联想快将以近30亿美元收购谷歌手机分支达成协议-消息人士 （here）

通过这次收购，联想将在美国市场获得一个桥头堡，与苹果、三星电子(005930.KS)及其它中国智能手机制造商竞争。

2005年，联想收购了IBM(IBM.N)的个人电脑(PC)部门，打入当时全球最大的PC市场。联想此前主要通过在中国市场来提升其在全球智能手机产业中的地位，但最近考虑进军美国市场。

“利用摩托罗拉，就像联想利用IBM的ThinkPad品牌一样，快速建立声誉并进入其青睐的市场和形成必要的规模，是非常合理的策略，”Forrester Research的分析师Frank Gillett表示。

“但摩托罗拉在智能手机领域并没有特别出色的设计，也没有突出的销量，因此其价值完全在于品牌认知度上面，收购它可以更快地获得市场承认--并可以利用其在美国和其它西方市场的优秀人才来扩大设计与行销队伍。”

这笔收购交易有待于中美双方监管机构的批准。

据美国外资审议委员会(CFIUS)12月发布的一份报告，2012年中国企业在美国的收购行动面临最严格的审查。分析师表示，政治因素可能阻挠联想与谷歌的交易，尤其是联想试图想同时完成与IBM之间的交易。

联想与谷歌在联合声明中表示，在收购摩托罗拉移动部门的交易中，联想将支付6.6亿美元现金，以及7.5亿美元联想普通股，外加15亿美元的三年支付承诺(promissory note)。

**中国厂商崛起**

在两年时间里，中国三大手机厂商--华为、中兴通讯(000063.SZ)和联想集团已经跻身世界一线智能手机生产商行列，部分得益于巨大的国内市场规模，被视为智能手机行业中的新势力。

华为周三拒绝就该交易置评。

联想集团在中国智能手机市场的份额微不足道，不过根据IDC的数据，该公司2013年在全球市场拥有4.5%市占率，排名第五。联想2012年的全球市占率为3.3%，而几年之前几乎为零。

谷歌一直在努力扭转摩托罗拉的亏损局面但效果不彰。Kantar分析师Carolina Milanesi称，现在该公司愿意从硬件领域撤出，集中精力在软件方面。

消息人士称，在这起交易中，瑞士信贷CSGN.VX和Lazard(LAZ.N)分别担任联想集团和谷歌的顾问。(完)

(编译 田建华/张涛/徐文焰；审校 张涛/孙茉莉)

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