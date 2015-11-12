联想集团财年第二季净亏损7.14亿美元 受累于业务重组支出

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月12日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2015/16年度第二季录得净亏损7.14亿美元，受累于业务重组支出。
公告显示，联想于截至2015年9月底止三个月净亏损7.14亿美元，上年同期则为净利2.62亿美元，但仍好于汤森路透SmartEstimates预估的7.88亿美元。
受此消息提振，联想午盘初段股价升幅一度扩大至近6%，触及7.71港元。香港时间13:38，升3.43%，报7.53港元。
为应对全球个人电脑市场萎缩局面，联想去年做出两笔数以十亿美元计的收购--谷歌(GOOGL.O)的摩托罗拉手机分支以及IBM(IBM.N)的低端伺服器业务。
联想表示，第二季各个业务表现强劲，带动收入按年增长16%至121.5亿美元，若撇除重组成本和一次性的费用合共9.23亿美元，以及会计处理衍生的与并购相关的非现金费用8,500万美元，集团的持续经营除税前溢利按季增长16%至1.66亿美元，但按年则下跌50%，下跌主要是加入System X及摩托罗拉业务所致。
联想并称，预期重组获得的减省多于费用支出。公司说，“业务重组行动可协助本集团聚焦资源、增强业务模式，及有效地把握在移动、个人电脑及企业级的市场机遇，有关行动预计可为本集团带来年化减省约13.5亿美元，其中6.5亿美元可于下半财年实现。”
截至今年9月底止六个月，联想录得净亏损6.09亿美元，上年同期则为净利4.76亿美元；同期收入按年升10%至228.66亿美元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。