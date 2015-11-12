联想集团财年第二季净亏损7.14亿美元 受累于业务重组支出

路透香港11月12日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2015/16年度第二季录得净亏损7.14亿美元，受累于业务重组支出。

公告显示，联想于截至2015年9月底止三个月净亏损7.14亿美元，上年同期则为净利2.62亿美元，但仍好于汤森路透SmartEstimates预估的7.88亿美元。

受此消息提振，联想午盘初段股价升幅一度扩大至近6%，触及7.71港元。香港时间13:38，升3.43%，报7.53港元。

为应对全球个人电脑市场萎缩局面，联想去年做出两笔数以十亿美元计的收购--谷歌(GOOGL.O)的摩托罗拉手机分支以及IBM(IBM.N)的低端伺服器业务。

联想表示，第二季各个业务表现强劲，带动收入按年增长16%至121.5亿美元，若撇除重组成本和一次性的费用合共9.23亿美元，以及会计处理衍生的与并购相关的非现金费用8,500万美元，集团的持续经营除税前溢利按季增长16%至1.66亿美元，但按年则下跌50%，下跌主要是加入System X及摩托罗拉业务所致。

联想并称，预期重组获得的减省多于费用支出。公司说，“业务重组行动可协助本集团聚焦资源、增强业务模式，及有效地把握在移动、个人电脑及企业级的市场机遇，有关行动预计可为本集团带来年化减省约13.5亿美元，其中6.5亿美元可于下半财年实现。”

截至今年9月底止六个月，联想录得净亏损6.09亿美元，上年同期则为净利4.76亿美元；同期收入按年升10%至228.66亿美元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)