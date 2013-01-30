联想集团三季度净利创单季纪录新高

路透香港1月30日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)周三公布,至2012年12月31日止三个月净利为2.05亿美元,按年增长33.5%,并为有史以来单季最高,受惠于智能手机以及个人电脑业务增长良好.

此亦优于分析师预估的1.784亿美元;联想前次季度获利最高是在2007年10-12月的1.72亿美元.

收盘后,联想在联交所发布公告称,公司持续保持高于全球个人电脑市场的增长水平,全球个人电脑市场份额于季度内继续增长,并在2012财年第三季度达到15.9%的历史新高.此外,在全球商用笔记本个人电脑及消费台式个人电脑市场保持第一.

联想称,个人电脑业务于期内销量录得同比增长8%至1,410万的历史新高,据行业初步估计,全球个人电脑市场则下跌8%.

在智能手机业务方面,联想表示,集团中国智能手机业务首次录得盈利,并达了关的规模,销量于中国继续保持第二.在括印度、印尼、菲律宾、俄罗斯及越南等地推出的智能手机,亦获市场初步反应理想.

联想表示,三季度集团的收入同比上升12%至93.59亿美元,其中,个人电脑业务收入为79.68亿美元,同比增长7%.

展望未来,联想表示,中国为全球最大个人电脑市场,将倚仗其在高增长新兴城市的领导地位,继续扩大其在中国个人电脑市场的领导地位.并透过与EMC公司结盟,积极增强高端个人电脑及服务器业务.

联想同时将于4月1日起启动新组织架构,以Think业务集团(TBG)和Lenovo业务集团(LBG)两个端到端的业务集团以推动增长.前着致力于消费、商用以及企业解决方案.LBG则是着重在主流的消费和商用台式电脑、笔记本电脑和MIDH产品的业务.

联想周三收盘逆势跌2.7%至8.30港元,过去一个月来升18.80%.(完)

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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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