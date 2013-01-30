联想集团三季度净利创单季纪录新高

中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透香港1月30日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)周三公布,至2012年12月31日止三个月净利为2.05亿美元,按年增长33.5%,并为有史以来单季最高,受惠于智能手机以及个人电脑业务增长良好.
此亦优于分析师预估的1.784亿美元;联想前次季度获利最高是在2007年10-12月的1.72亿美元.
收盘后,联想在联交所发布公告称,公司持续保持高于全球个人电脑市场的增长水平,全球个人电脑市场份额于季度内继续增长,并在2012财年第三季度达到15.9%的历史新高.此外,在全球商用笔记本个人电脑及消费台式个人电脑市场保持第一.
联想称,个人电脑业务于期内销量录得同比增长8%至1,410万的历史新高,据行业初步估计,全球个人电脑市场则下跌8%.
在智能手机业务方面,联想表示,集团中国智能手机业务首次录得盈利,并达了关的规模,销量于中国继续保持第二.在括印度、印尼、菲律宾、俄罗斯及越南等地推出的智能手机,亦获市场初步反应理想.
联想表示,三季度集团的收入同比上升12%至93.59亿美元,其中,个人电脑业务收入为79.68亿美元,同比增长7%.
展望未来,联想表示,中国为全球最大个人电脑市场,将倚仗其在高增长新兴城市的领导地位,继续扩大其在中国个人电脑市场的领导地位.并透过与EMC公司结盟,积极增强高端个人电脑及服务器业务.
联想同时将于4月1日起启动新组织架构,以Think业务集团(TBG)和Lenovo业务集团(LBG)两个端到端的业务集团以推动增长.前着致力于消费、商用以及企业解决方案.LBG则是着重在主流的消费和商用台式电脑、笔记本电脑和MIDH产品的业务.
联想周三收盘逆势跌2.7%至8.30港元,过去一个月来升18.80%.(完)
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。
路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。