杨元庆：联想近期收购交易或拖累短期业绩

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京2月13日 -联想集团(0992.HK)CEO杨元庆周四表示，该集团近期一连串价值数十亿美元的收购活动将对其近期业绩产生负面影响。
在该公司公布第三季获利后，杨元庆在电话采访中称，该公司能够在“几个季度”以内扭转摩托罗拉手机业务的亏损局面。该公司上月刚以29亿美元从谷歌(Google)(GOOG.O)收购此部分业务。
联想稍晚明确表示，摩托罗拉业务扭亏为盈更可能需要三到五个季度时间。
该公司还在1月斥资23亿美元收购了IBM(IBM.N)的低端伺服器(服务器)业务。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。