联想控股上半年净利同比下降36% 因财务投资收益大减

路透香港8月30日 - 中国主要的投资集团--联想控股(3396.HK)周二称，今年上半年净利同比下降36%，因财务投资收益大减。

据公告，公司于2016年1-6月净利25.84亿元人民币，上年同期则为40.15亿元；每股盈利1.1元。

期内资本市场环境较去年同期发生较大变化，对基金组合价值及分配收益造成影响，来自财务投资板块净利6.89亿元，同比大减68%。

联想控股总裁朱立南表示，公司将战略聚焦于金融服务、医疗服务、农业和食品以及创新消费等新经济增长引擎，未来将帮助旗下企业迅速成为行业的卓越企业，实现价值跃升和高额的回报，对受到外部环境影响较大的被投企业进一步挖掘潜力，部分业务考虑通过优化的方式进行调整。

他并称，“公司将及时优化和调整债务结构，有效降低资金成本，进而提升盈利能力；同时密切关注资本市场的情况，把握窗口机遇推进被投标的上市或者实现退出。”

联想控股于上半年完成投资包括1.11亿英镑购入英国领先的养老保险公司Pension Insurance Corporation的5.44%股份，以及收购澳洲最大的海鲜食材供应商KB Seafoods的100%股权。

该公司为全球最大个人电脑生产商联想集团(0992.HK)的母公司，旗下其他企业还有联想之星、君联资本和弘毅投资等等。

联想控股周二收升1.4%，报18.86港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)