联想集团16/17年度业绩扭亏 第四季净利按季增逾9%

路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。

联想集团第四季度净利为1.07亿美元，去年同期为1.8亿美元；汤森路透SmartEstimates预估联想集团第四季度净利为9,260万美元，全年预测为5.44亿美元。该公司2015/16年度净亏损为1.28亿美元。

公司董事会宣派末期息每股0.205港元，持平上年度同期。

截至3月底止年度，联想集团的收入同比减少4%，撇除汇率因素影响则跌3%，至430亿美元，下跌主要是因期内智能手机和数据中心业务经历业务转型所致。

期内个人电脑和智能设备业务的收入同比下跌2%至300.76亿美元；移动业务的收入同比减少一成至77.07亿美元。

公布业绩前，联想集团早盘股价收涨1.03%，报4.92港元。（完）

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