联想集团首季净利升64%胜预期 移动业务2017/18下半年度可望扭亏

路透香港8月18日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四公布，2016/17财政年度首季净利同比升64%，优于市场预期，因个人电脑业务盈利能力改善，部分抵销了智能手机业务亏损的不利影响。

公布业绩后，联想早盘股价造好，初段最多升近4.5%。大盘恒生指数.HSI升1.2%。

截至6月底止首季度，联想集团的净利为1.73亿美元，去年同期为1.05亿美元。汤森路透旗下SmartEstimates综合分析师预估约为1.3亿美元。

期内联想个人电脑及平板电脑市场及智能手机市场继续受宏观市场放缓和全球经济的不确定因素下影响需求。公司表示，因成熟市场表现较强劲，个人电脑市场表现较预期略好。首季度公司全球个人电脑销量同比下降2%至1,320万部，优于市场同期4%的跌幅。平板电脑销量表现理想，销量同比上升3%至250万部，市场则同比下跌11%。

联想引述行业初步估计，公司全球个人电脑与平板电脑的市场份额同比分别上升0.4个百分点及0.9个百分点，至21.1%和6.5%。

联想表示，首度季个人电脑和智能设备业务税前溢利同比升2%，为该业务在过去几个季度中，首次录得盈利增长，主要因效率提高，和业务盈利能力获得改善，尤其美洲地区。

移动业务方面，首季度联想全球智能手机销量同比下跌31%，按季则升3%，售出1,120万部。根据行业初步估计，联想的全球智能手机市场份额同比下跌1.5个百分点至3.2%。若撇除会计处理衍生的与并购有关的非现金费用，期内移动业务税前经营亏损录得1.63亿美元。

不过，联想主席杨元庆在接受路透访问时表示，预期移动业务可于2017/18财年下半年度恢复盈利。

＂我们能够完全将该业务扭转过来。＂他说。

联想自上一财年开始宣布实行一系列业务重组行动，公司表示，在本财年首季完结已达成年化13.5亿美元的总费用减省目标。此外，公司于首季度已开始货币化活动并出售部分非核心资产。透过货币化和出售非核心资产价值，料将能改善其营运资金水平，并得到额外资金作投资于其业务的增长领域。公司在未来将继续探索如资产货币化的机会。（完）

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