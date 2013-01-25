联想或考虑将RIM作为收购目标--财务长

路透多伦多1月24日 - 中国电脑制造商联想集团(0992.HK)首席财务长黄伟明周四表示,可能考虑把黑莓手机制造商Research in Motion(RIM)RIM.TORIMM.O作为收购目标.此消息推动RIM股价扬升2%.

但联想若试图收购这家公司,可能面临巨大障碍.加拿大总理哈珀曾把RIM誉为该国"皇冠上的明珠".网络安全专家称,联想也会面临美国严厉的监管审查.联想2005年收购IBM(IBM.N)个人电脑(PC)业务.

黄伟明表示,联想与RIM及其关系银行讨论了各种组合方式或组建战略性风险投资.联想有望成为全球最大的PC制造商.

"我们正在考虑所有的机会--RIM和很多其他公司."黄伟明在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上接受彭博采访时表示,"如果出现合适的机会,我们不会犹豫."

一名联想的发言人表示,黄伟明被彭博记者问及RIM的相关情况,并大致谈及联想的并购策略.

RIM执行长Thorsten Heins周一在接受德国报纸的专访时表示,RIM正在进行的战略性评估,可能导致出售其手机业务或将其软件授权给其它智能手机公司.

即使如此,分析师仍对联想收购一事有所怀疑.

"任何真心想要收购一家公司的人,不会到处宣扬....我觉得这听起来像是主要出于宣传目的,不是真的想要收购RIM,"Charter Equity分析师Ed Snyder表示."充其量,可能性很低."

如果想要收购RIM将面临加拿大方面严格的审查.加拿大投资法让政府有权来阻止可能损及加拿大利益或危及国家安全的交易.

加拿大工业部长Christian Paradis回应Heins的谈话,其在本周稍早告诉路透,如果有这类交易被提出,加拿大可能会对RIM手机业务的出售进行评估.

在联想发表看法后,一位RIM发言人士表示,公司在其战略评估方面没有任何新的消息.

RIM股价周四在Nasdaq收高2.2%至17.74美元.在多伦多股市收高2.9%至17.80加元.(完)

(编译 王翔琼/戴素萍; 审校 张涛)

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