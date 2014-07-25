《阳歌专栏》联想进军智能设备

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**联想进军智能设备**
联想(0992.HK)从来都不甘寂寞，这既好也不好，该公司最新的动作是宣布进军智能设备。联想不满现状、通过过去几年的一系列并购成为全球最大的PC厂商和中国最知名的全球性品牌之一。不过难以专注意味着联想一直在进军新领域，既包括新产品，也包括新的地域。有些动作看起来不错，但往往引发麻烦和失望。
联想进军智能设备的第一步是开始生产智能空气净化器、智能眼镜和智能路由器。报导称，联想将与第三方生产商和设计公司合作，并利用自身资源推广这三类产品。
空气净化器看起来和联想目前的业务最没有关系，这种产品并不非常依赖电脑或网络。不过中国消费者对空气污染有了更好的认识，这类产品潜力巨大。
联想是不是最适合销售这类产品的公司是另外一个问题，因为空气净化器并不需要太多智能特性，比如通过互联网开关或调节。此外，联想的优势在于触及中国小城市的广阔分销网络，但空气净化器的主要目标人群是生活在大城市、受教育程度高的富有人群，这些小城市并不是目标市场。
全球范围内即将面世的智能眼镜产品越来越多。谷歌(GOOG.O)眼镜的名气最大，今年早些时候的报导称谷歌眼镜可能很快会登陆中国。这样的背景下，联想的行为看起来像是说“我也有”。尽管联想可能勇气可嘉，我觉得中国消费者不会选择联想智能眼镜，因为联想缺乏设计灵感，而且品牌形象略显古板。
联想是路由器行业的后来者。奇虎QIHU.N、小米和百度(BIDU.O)去年都已进入。路由器被广泛使用，与电脑的关系密切，可能是联想最有希望成功的领域。
联想进军智能设备看起来有点类似于近10年前PC和手机厂商涌入电视行业，当时正值平板电视崛起。惠普(HPQ.N)和摩托罗拉等公司纷纷进入，但清楚无法与更加成熟的电视厂商竞争后，最终放弃了该产品线。
联想已经在忙于处理数个大规模并购和新产品推出，包括即将收购IBM(IBM.N)低端处理器业务和谷歌摩托罗拉移动手机业务。联想也需要更加专注于自己的手机，联想手机被认为是便宜但不可靠，这并不是联想希望看到的品牌形象。这样的背景下，联想进军智能设备看起来又是不必要的分散精力之举，最终很可能会以失败收场。
一句话：联想进军智能空气净化器、智能眼镜和智能路由器，将分散对手头更加重要任务的注意力，料以失败收场。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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