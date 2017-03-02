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中国财经 | 2017年 3月 2日 星期四 09:59 BJT

联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元

路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国(1918.HK)，预计获利近17亿港元。

据公告，成都联创的主要项目为合肥融科城和武汉融科天域，物业类型包括住宅物业、商业综合建筑、写字楼及车位。卖方为联想集团全资附属公司联想（北京）。

联想集团表示，预计本次出售将产生税前收益约16.96亿港元，而套现所得款项将用作公司营运及投资提供一般营运资金。

该公司此前公布2016年10至12月第三季纯利按年暴跌67%，并逊于市场预期。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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