联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国(1918.HK)，预计获利近17亿港元。
据公告，成都联创的主要项目为合肥融科城和武汉融科天域，物业类型包括住宅物业、商业综合建筑、写字楼及车位。卖方为联想集团全资附属公司联想（北京）。
联想集团表示，预计本次出售将产生税前收益约16.96亿港元，而套现所得款项将用作公司营运及投资提供一般营运资金。
该公司此前公布2016年10至12月第三季纯利按年暴跌67%，并逊于市场预期。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。