版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 5月 9日 星期三 10:06 BJT

联想进军智能电视领域

联想集团周二发布新产品idea TV，宣告这家全球第二大个人电脑(PC)厂商正大步迈进一个此前它并不熟悉的市场：智能家电，标志着联想“PC+战略”四屏产品布局的初步完成。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐