联想进军智能电视“新大陆” 盈利前景难测

资料图片显示，一位女士走在联想广告旁向上看去。联想周二发布新产品idea TV，宣告这家全球第二大个人电脑厂商正大步迈进一个此前它并不熟悉的市场：智能家电。 REUTERS/Jason Lee

* 联想发布智能电视,"PC+"战略初步实现

* 智能电视竞争加剧,海内外强敌环伺

* 销量前景难测,短期内难以贡献利润

作者 黄运涛

路透北京5月8日电---周二上午,2000平方米的北京国贸一号展厅变身为人头攒动的巨型游艺室:有人在观赏电影《盗梦空间》、有的在玩热门游戏《植物大战僵尸》,还有人躺在沙里试图发几条微博--所有这一切,都通过一块块55寸的大屏幕完成.

这是联想集团(0992.HK)新产品idea TV的发布现场,宣告这家全球第二大个人电脑(PC)厂商正大步迈进一个此前它并不熟悉的市场:智能家电.随着灯光变暗,人群渐渐安静下来.联想集团首席执行官(CEO)杨元庆走上台.

"这个春天,联想非常忙,我们是在播种未来."在发布会现场,面对台下数百位嘉宾,这位文质彬彬的联想少帅平静而内敛.就在昨天,他刚刚在武汉宣布,联想计划未来五年投资逾50亿元在武汉建移动产业基地,用於研发、生产和销售移动互联产品.

"智能电视的上市,标志着联想'PC+战略'四屏产品布局的初步完成.我们要让联想不仅成为全球PC的领导厂商,更要成为全球互联网终端领域的领导厂商."杨元庆说.去年,联想超过戴尔DELL.O成为全球第二大PC厂商,逼近惠普(HPQ.N)的领军地位.

"四屏"指的是PC、智能手机、平板电脑和智能电视.所谓"PC+"战略,在杨元庆看来,以往PC的形态只是笔记本电脑和台式电脑,而如今是以PC为中心,向下延展至智能手机和平板电脑,向上延展至智能电视,海量的互联网内容成为其主要功能和应用.

智能电视最为明显的一个用途就是取代有线网络、卫星信号或游戏机,成为上网、玩游戏、收看新闻、娱乐、体育和电影等传统电视内容的新式终端,智能电视具有开放式平台,搭载操作系统,允许用户自行安装和卸载软件、游戏等第三方提供的程序.

眼下,全球PC销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等新型设备抢下消费者对於科技产品的支出.在此情景之下,联想提出"PC+"战略,续智能手机和平板电脑後,将触角延伸至智能电视,加快在消费电子品领域的多元化布局.

联想稍早公布第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,增速亦创下四个季度以来的新低.

**谨慎起步,卡位中国**

联想集团高级副总裁、移动互联及数字家庭业务集团总裁刘军透露,事实上,联想早在2008年就开始研发智能电视,这次推出的电视已是其内部研发的第三代产品.

"说起电视,在我这个岁数的人,印象最深的一幕就是一家人围在黑白电视前看节目,那个时候电视是家庭最大的乐子,也是一家人欢聚的焦点.现在,家庭成员越来越多地被电脑、智能手机吸引,我们希望联想的电视能再次成为家庭欢乐的新聚点."刘军说.

他并引用第三方数据称,到2015年,无论在中国还是全球,智能电视的出货量都将占电视总量50%以上."未来五年将迎来智能电视爆发期,而2012年将成为一个转折点,联想希望能抓住这个机会."

不少全球性大公司通常会在数个地区几乎同时发布重量级产品,或缩短在不同地区发布的时间间隔,但联想的智能电视业务现阶段将专注于中国市场,尚无在海外销售的计划.

"(智能电视的)产业环境可以说比较成熟了,在这个大前提下,联想把第一站选在中国,也许是瞄准了三星和苹果在中国还没有稳定的市场份额之际,抓住一个卡位的时机."苏格兰皇家银行(RBS)驻台湾分析师王万里表示.

他并指出,与智能手机的高增长不同,现下电视在全球各个市场的竞争都异常激烈,如果联想电视业务一开始就从全球铺开,可能要以牺牲利润率甚至打价格战为代价.但在中国,联想有很高的知名度,花在营销上的成本可以小很多."换言之,它有潜力把PC领域的品牌知名度延伸到家电用品."他说.

不过,联想这种"先中国、後海外"的策略,亦在一些分析师看来是谨慎有余.

"联想采取了较保守的策略,(先在中国试水)必然会使得它在本土花费一段时间培育市场和赢得口碑,如果联想希望它在全球范围内获得较大份额,目前的策略可能让三星(005930.KS)、苹果(AAPL.O)等公司(在海外)有可乘之机."市场研究咨询机构Forrester副总裁兼首席分析师王平对路透表示.

**海内外强敌环伺**

不只是联想,全球各大厂商也纷纷向电视制造业的下一阶段--智能电视挺进,以迎合消费者越来越复杂的娱乐需求.联想一脚踏入的"新大陆",其实早已是强敌环伺.

在年初的美国拉斯维加斯消费电子展上,大型科技厂商如三星、索尼(6758.T)、LG(066570.KS)、东芝(6502.T)与松下(6752.T)都竭力宣传各自的智能电视新品;在本土市场,TCL(1070.HK)、海信(600060.SS)、长虹(600839.SS)、海尔(600690.SS)等厂商也早早在智能电视领域布局.

"以前如果有PC厂商做电视,我们会觉得它有'玩票'的心态,但现在我们不这麽看了.眼下的趋势是,所有的电子设备都在智能化和互联网化,很多公司都在打电视的主意,联想这时候冒出来一点儿也不奇怪."TCL驻深圳一位不愿具名的资深经理表示.

"也许联想的电视业务在一、二年内都不赚钱,但如果联想把它提高到公司战略的高度,就能获得很好的分销渠道和资金支持.当然,我们也不会坐等联想成长."上述TCL人士说.

TCL是中国电视市场的龙头.今年3月,TCL卖出了逾18万台智能及互联网电视,占到当月该公司LCD电视总销量的近五分之一.

联想的智能电视也通过中国大型电子商务公司"京东商城"销售.在接受记者查询时,京东没有透露联想智能电视的预售情况.

京东商城在给路透的一封邮件中回复称,目前其网络零售平台上,"创维、康佳、三星等是消费者比较中意的智能电视品牌,客户更倾向於选择42寸以上的大尺寸电视."

"买PC和买电视的人群不会高度重合,联想PC产品在年轻一代中有一定影响力,但对普罗大众尤其是家庭用户来说,联想在电视业仍是初展拳脚的新手,所以选对目标客户群对联想至关重要."王平表示.

**盈利前景难测**

虽然游戏、音乐、购物、社交网络、照片图库等应用程序仅为厂商们鼓吹的智能电视诸多用途的一小部分,但除传统电视内容之外,智能电视的前景并不是那麽明朗.

联想本次推出了四款基於谷歌(GOOG.O)Android 4.0操作系统的智能电视,价格从6,499元-14,999元人民币不等,5月起将在北京、上海等9座城市的苏宁(002024.SZ)店面发售.

"智能电视的硬件门槛并不高,就像雷军做小米手机一样,反正可以找代工厂来做,而平台、软件和内容才是决定能否成功的关键.至少目前看来,这些都不是联想的特长."一位业内人士评论称.

联想的首款智能电视未必会一炮走红,但却可以为後继推出类似产品积累经验.

"联想擅长通过卖硬件赚钱,而且精于控制成本.联想有没有为亏损或者补贴Smart TV做好准备?能够持续补贴多久?这些都是不明朗因素.总体来说,我对短期内Smart TV对联想利润的贡献持不乐观的态度."王平说.

此外,一些行业分析师对宽带基础设施能否应付得了如此大的网络流量增幅表示忧虑.而智能电视的内容来源也是一大困扰.杨元庆此前在一个电话采访中曾对路透表示:"(智能电视)一定要找到很好的内容提供商和运营商才可以开始海外拓展."

"网络视频走向大屏幕化是一大趋势."中国视频网站--乐视网(300104.SZ)副总裁、总编辑雷振剑在给路透的回复中称,该公司的"乐视TV版"安装在Android系统的智能电视上,用户通过它能收看多达约7万集电视剧和4,000部电影.海信、海尔、长虹、康佳和创维(0751.HK)等厂商已与乐视在智能电视上达成合作.

去年3月,联想集团与上海文广旗下的新媒体公司上海百视通成立了一间合资公司--视云网络科技,专门为联想用户提供海量在线视频,联想的"乐商店"还有上千款针对电视的定制应用.

"用户在联想智能电视上可以欣赏超过30万个小时的视频节目,就算每天看8个小时,也可以看超过100年."联想数字家庭事业部总经理熊文说.(完)

--审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。