联想称正与一方就成立智能手机合资企业进行初步谈判

路透香港6月4日 - 联想集团有限公司(0992.HK)周二表示，正与一方就可能合资成立智能手机企业进行初步磋商，但未给出进一步细节。联想以出货量计是全球第二大的个人电脑生产企业。

日媒此前报导，联想将与日本电气(NEC)(6701.T)设立一家合资公司，专注于智能手机的生产和销售。

据媒体报导及知情人士透露，NEC今年初曾就出售手机部门与联想进行商谈。

NEC发言人拒绝评论成立合资公司的可能性，但承认公司的手机部门面临困境。

“我们的手机业务陷入困难局面，我们承认需要在这项业务的方向上作出决定。对此我们正在考虑各种机会，这种立场至今未变。”

联想在提交给香港联交所的声明中称，“董事会谨此告知本公司股东及潜在投资者，本公司正就一潜在成立合资公司事项与一方进行初步磋商。”

元大证券分析师Vincent Chen称，联想在企业业务和手机业务上缺乏专长，若其在这些领域通过收购来巩固地位，将不会令他意外。

联想上述声明发布于港股开盘之前。联想股价在早盘交易中大涨近4%，触及两个多月以来的高位，而大盘恒生指数.HSI为持平。NEC在东京市场的股价下跌1.3%，日经指数.N225 则为上涨0.4%。

欲浏览联想集团发布于香港联交所的声明，请点选：(here)(完)

(编译 隋芬; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。