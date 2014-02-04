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中国财经 | 2014年 2月 4日 星期二 10:59 BJT

联想和索尼商谈组建合资公司 接管索尼PC海外业务--媒体

路透东京2月1日 -日本放送协会(NHK)周六报导称，日本索尼(6758.T)和中国联想集团(0992.HK)当前正在商讨，可能建立合资公司接收索尼赔钱的Vaio个人电脑海外业务。

索尼称该报导不实，但是承认对该部分业务调研各种可能方案。

索尼在一份声明中称，“索尼继续考虑个人电脑业务的各种方案，但是媒体报导索尼和联想可能结盟不实。”(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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