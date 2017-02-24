消息人士称联想控股竞购西班牙Allfunds Bank 准备最终报价

路透伦敦/马德里2月23日 - 消息人士对路透称，中国大型多元化投资集团--联想控股(3396.HK)以及三个私募股权基金团队都在准备提交竞购Allfunds Bank的最终报价。这宗交易价值接近20亿欧元(21.2亿美元)。

消息人士称，桑坦德资产管理(Santander Asset Management)和意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)(ISP.MI)各持有Allfunds Bank的50%股权，已同意将提交有约束力报价的截止日期从2月27日推迟到3月1日，给潜在买家更多时间来确定收购要约。Allfunds Bank是一家总部在马德里的共同基金平台。

桑坦德资产管理的控股方--西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)未予置评，未能立即联系到联合圣保罗银行。

该交易预计在3月底前完成，吸引了若干欧美私募股权投资公司的兴趣，他们与一些资金雄厚的主权财富基金以及加拿大退休基金联手竞购。

消息人士称，贝恩资本(Bain Capital)、Advent以及新加坡国家投资机构淡马锡组成的财团正在与另外两个分别由Permira和Hellman & Friedman牵头的私募股权财团展开竞争。由于此事保密，消息人士要求匿名。

消息人士称，Permira已同加拿大最大的养老基金之一PSP Investments结盟，Hellman & Friedman则拉来了主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)助阵。

Advent、贝恩资本、Hellman & Friedman以及PSP均婉拒置评，此外未立即联络到淡马锡、Permira和GTC发表评论。

联想控股是中国电脑行业巨擘联想集团(0992.HK)的母公司，也希望获得控股权。Allfunds Bank受西班牙央行监管，旗下管理资产规模超过2,500亿欧元。

如果一切顺利，这将是联想继去年购入英国Pension Insurance Corporation(PIC)的少量股权后，在欧洲的第一笔重大交易。

不过消息人士称，联想控股需要通过西班牙央行的审查，该央行对于Allfunds新的股权结构拥有最终决定权。

联想控股发言人未立即置评。

消息人士称，Allfunds的估值可能在18亿欧元左右，约为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估值1.17亿欧元的15倍。

消息人士认为，虽然该银行的核心获利去年下降近9%至9,800万欧元，但一些新合同已经带来收益，也帮助提高其财务预测。

Allfunds成立于2000年，主要为客户提供进入所谓的开放式结构投资基金市场的渠道。该银行已经推出超过50,000只基金，拥有超过530家客户，其中包括商业与私人银行、基金公司和保险商。(完)