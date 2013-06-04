更新版-香港个股：联想称正就成立智能手机合资企业进行初步谈判

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(新增细节)
路透香港6月4日 - 联想集团有限公司 周二表示，正与一方就可能合资成立智能手机企业进行初步磋商，但未给出进一步细节。联想以出货量计是全球第二大的个人电脑生产企业。
日媒此前报导，联想将与日本电气(NEC) 设立一家合资公司，专注于智能手机的生产和销售。
据媒体报导及知情人士透露，NEC今年初曾就出售手机部门与联想进行商谈。
NEC发言人拒绝评论成立合资公司的可能性，但承认公司的手机部门面临困境。
“我们的手机业务陷入困难局面，我们承认需要在这项业务的方向上作出决定。对此我们正在考虑各种机会，这种立场至今未变。”
联想在提交给香港联交所的声明中称，“董事会谨此告知本公司股东及潜在投资者，本公司正就一潜在成立合资公司事项与一方进行初步磋商。”
元大证券分析师Vincent Chen称，联想在企业业务和手机业务上缺乏专长，若其在这些领域通过收购来巩固地位，将不会令他意外。
联想上述声明发布于港股开盘之前。联想股价在早盘交易中大涨近4%，触及两个多月以来的高位，而大盘恒生指数 为持平。NEC在东京市场的股价下跌1.3%，日经指数 则为上涨0.4%。
欲浏览联想集团发布于香港联交所的声明，请点选：(here) (完) (编译 隋芬; 审校 于春红)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。