联想集团拟在武汉投建移动产业基地

资料图片 在柏林招开的IFA消费者电子展上，一名女士手持联想平板电脑IdeaPad K1。 REUTERS/Thomas Peter

路透北京5月7日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团(0992.HK)周一宣布,将在武汉成立产业基地,未来五年对该基地总投资将超过50亿元人民币,预计於2013年10月竣工投产.

新闻稿称,联想武汉产业基地主要研发、生产和销售手机、平板电脑等移动互联产品,产品将覆盖中国和全球市场.建成投产後,预计到2014年,基地的年销售额将达到100亿元,未来五年有望达到500亿元.

同时,联想将建成一个规模达数千人的研发和管理团队,在移动互联设备和应用领域进行研发.

新闻稿援引联想集团董事长兼首席执行官(CEO)杨元庆称,"联想武汉产业基地的建成投产,将大大提升我们的整合创新能力,进一步优化我们的供应链布局,为我们赢得更大的市场奠定扎实的基础."

个人电脑销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等PC以外的设备抢下消费者对於PC的支出.联想正透过"移动互联和数字家庭"部门扩大移动互联网的业务覆盖,继"乐Phone"智能手机和LePad平板电脑之後,联想还推出了一系列新型移动设备,包括针对零售客户的IdeaPad和商业客户的ThinkPad等.(完)

--发稿 黄运涛; 审校 张喜良

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