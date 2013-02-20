联想集团委任杨致远为董事会观察员

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透香港2月20日 - 全球主要个人电脑制造商--联想集团(0992.HK)周三宣布,委任雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)创办人杨致远为董事会观察员,为公司董事会提供意见.
联想集团的声明称,杨致远于董事会会议上并没投票权,其角色主要为出席相关董事会会议及于与会中,就董事会正考虑的事项,提供其个人见解.公司相信,这项委任将有利于公司的发展,因杨氏可在全球信息科技行业方面,为公司带来专业知识及管理经验.
杨致远将获联想每年支付61,875美元及价值13.5万美元的股权权益,其任命由今天起生效.
现年44岁的杨致远为雅虎创办人,并于2007月6月至2009年1月期间担任雅虎首席执行官.他于2000年7月至2012年11月期间,曾任思科系统(CSCO.O)董事.
联想集团本月初获恒生指数公司再度纳入为恒生指数.HSI成份股,由3月4日起生效.这为联想自06年9月遭剔除成份股之列后,再度"染蓝".今年以来,联想集团股价累计涨23%,目前市值逾900亿港元.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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