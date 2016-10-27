联想集团证实与富士通讨论关于个人电脑方面的战略合作

路透香港10月27日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四证实该公司正在与日本电子巨头富士通（Fujitsu）(6702.T)讨论关于个人电脑方面的战略合作。

据联想集团于香港联交所的公告，该公司现正与富士通讨论关于个人电脑在全球市场的研究、开发、设计和生产领域的潜在战略合作。

联想集团并称，“于本公告日期，本公司概无协定关于潜在战略合作的重大条款，亦无就潜在战略合作订立任何最终协议。”

本月稍早据直接了解情况的消息人士称，联想集团正在与富士通进行谈判，以收购后者的个人电脑(PC)业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。

联想集团周四早盘收跌0.79%，报5.03港元。（完）

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