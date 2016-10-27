联想集团证实与富士通讨论关于个人电脑方面的战略合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月27日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团(0992.HK)周四证实该公司正在与日本电子巨头富士通（Fujitsu）(6702.T)讨论关于个人电脑方面的战略合作。
据联想集团于香港联交所的公告，该公司现正与富士通讨论关于个人电脑在全球市场的研究、开发、设计和生产领域的潜在战略合作。
联想集团并称，“于本公告日期，本公司概无协定关于潜在战略合作的重大条款，亦无就潜在战略合作订立任何最终协议。”
本月稍早据直接了解情况的消息人士称，联想集团正在与富士通进行谈判，以收购后者的个人电脑(PC)业务。富士通希望将业务重点集中在IT服务和其他优先级较高的业务。
联想集团周四早盘收跌0.79%，报5.03港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。