联想将推出全球无线漫游服务 以降低用户漫游费用

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透巴塞罗那2月21日 - 中国联想集团(0992.HK)周日宣布，将为其移动设备推出全球无线服务，以降低用户的漫游费用。
联想周日发布公告称，这项服务称为Lenovo Connect，允许用户以本地价格在50个国家或地区接入移动互联网，无需安装新SIM卡。
联想称，可通过移动虚拟网络运营商(Mobile virtual network operator，MVNO)业务提供该项服务，目前该业务在全球拥有1,100万用户。
在中国市场，联想将从本月起在乐檬X3智能手机和MIIX 700平板电脑上推出此项服务。欧洲、中东和非洲的一些联想ThinkPad笔记本电脑用户将可在第一季度的某个时候开始享用此项服务。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。