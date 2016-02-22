联想将推出全球无线漫游服务 以降低用户漫游费用

路透巴塞罗那2月21日 - 中国联想集团(0992.HK)周日宣布，将为其移动设备推出全球无线服务，以降低用户的漫游费用。

联想周日发布公告称，这项服务称为Lenovo Connect，允许用户以本地价格在50个国家或地区接入移动互联网，无需安装新SIM卡。

联想称，可通过移动虚拟网络运营商(Mobile virtual network operator，MVNO)业务提供该项服务，目前该业务在全球拥有1,100万用户。

在中国市场，联想将从本月起在乐檬X3智能手机和MIIX 700平板电脑上推出此项服务。欧洲、中东和非洲的一些联想ThinkPad笔记本电脑用户将可在第一季度的某个时候开始享用此项服务。(完)