中国投资：中国数家企业将在年底前开始在塞拉利昂的工程--塞国总统

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透塞拉利昂7月8日 - 塞拉利昂总统Ernest Bai Koroma周五在从中国回国后表示，中国数家企业应在今年底前在塞拉利昂开始价值逾80亿美元的基础建设、农业和矿产项目。
价值65亿美元的最大笔投资投向铁矿开采和基础建设，由中国最大民间能源企业之一的中国庆华能源集团有限公司投资。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司将对橡胶和稻米生产投资13亿美元，中国中铁将开始建设造价3亿美元的新机场，以服务于塞拉利昂首都弗里敦。
“我们会在年底前看到工程开工，”Koroma在记者会上称。
一位总统府官员表示，新机场将用三到五年时间完工。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。