乐视网称融创中国投资款到帐逾120亿元 拟收购乐漾影视

路透上海3月31日 - 近期因资金链紧张而受高度关注的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司(300104.SZ)周四稍晚刊登公告称，融创中国(1918.HK)已与公司第一大股东贾跃亭完成股权交割，成为第二大股东，其承诺投向乐视系的150亿元人民币投资款已到帐逾120亿元。

乐视网还指出，公司拟向贾跃亭夫人甘薇收购北京乐漾影视传媒有限公司47.8261%股权，以解决同业竞争。乐视网拟以现金收购乐漾影视，后者股权价值的评估正在进行中。公告尚未透露收购具体方案。

公告显示，周四乐视网收到证券过户登记确认书，贾跃亭以35.39元/股价格将名下的1.707亿股乐视网股票过户至融创中国关联公司嘉睿汇鑫名下，嘉睿汇鑫已按照协议约定支付完60.41亿元股权转让款。

至于嘉睿汇鑫以79.5亿元投资乐视网旗下乐视致新的方案，公告称，目前相关的股份交割以及所涉及的工商变更工作已全部完成，新的董事会完成重组后正常履职中，并且嘉睿汇鑫投资款项已到账约54.62亿元，其余会按照协议约定陆续到账。

而贾跃亭拥有的乐视控股转让乐视影业股权事项（涉及金额10.5亿元），目前在积极推进股份交割与工商变更工作，新的董事会完成重组后正常履职中，且嘉睿汇鑫已按照协议约定支付款项。

根据1月达成的协议，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元。不过3月初乐视网表示，因春节假期及涉及解除质押等诸多程序性工作，交割进程有所延后，这让一些投资者对该交易能否顺利完成表示担忧。

乐视网周四收报32.22元。（完）