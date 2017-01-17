乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押

路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网(300104.SZ)在上周末公布引入战略投资者融创中国(1918.HK)后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。

乐视网公告称，双方约定在上周四签署股份转让协议后的五个工作日内，融创中国的关联企业嘉睿汇鑫将把总价款60.4亿元全部支付，其中30亿元优先用于解除贾跃亭的股份质押，嘉睿汇鑫有权对该笔资金的使用用途进行监管。

融资中国上周末公告指出，双方约定在股份交割后12个月内，贾跃亭应将其持有的上市公司股份的质押比例降到50%以下。

乐视网上周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。其中贾跃亭所持有的乐视网8.61%股权作价60.4亿元转让给嘉睿汇鑫。

转让后，贾跃亭直接和间接持有乐视网26.45%股份，仍为第一大股东。

贾跃亭的乐视系包括乐视网、非上市的乐视控股及乐视汽车，由于其业务涉及手机、电视、汽车、娱乐体育等多个产业，投资高达数百亿元，且多个产业尚处投入期，因此贾跃亭大举借款，包括以其持有的乐视网股票质押融资。随着近期乐视网股价大跌，投资者担忧一旦跌破其质押股票平仓线，将引发股价崩盘。

贾跃亭去年11月在致员工的内部信中明确指出，将告别烧钱扩张，转向做深做透市场，其中乐视网要以全面实现盈利为目标。

乐视网周一复牌后，曾一度大涨逾8%，但受大盘拖累，收盘跌1.12%报35.4元。公司股票因股价异常波动及筹划引入战投，自去年12月7日起停牌，此前一个月内公司股价下跌两成。（完）