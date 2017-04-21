乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元

路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网(300104.SZ)周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。

乐视网指出，2017年在业务发展上，乐视网将力推新的生态战略实现节奏和策略，由快速扩张，转向做深做透市场，从以往非集约式经营转向挖掘和服务高价值用户人群，实现全面盈利。

而乐视大屏扭亏是基于对硬件亏损抹平，互联网收入增长效果显著的判断。2015年起乐视致新开发了电视购物和游戏业务，电视购物方面，其年度平均客单价达到近千元，已经是传统电商购物数倍，同时游戏为乐视网带来的收入也达到亿元级别。

乐视网在2016年年报更正公告中并表示，经过连续几年全面扩张，乐视生态中的个别非上市体系出现了阶段性的资金压力，其中部分乐视网关联公司经营受到了影响，掣肘了乐视网的利润实现。

但从业务发展的阶段和前景来讲，公司的广告业务、付费会员业务以及大屏业务等处于快速、稳定发展期，短暂的回调只是阶段性问题，未来随着业务规模持续放量，公司业绩将继续高速且稳定发展。

公司表示，上市公司是整个乐视的战略支撑点，也是乐视发展最为稳健的业务板块，任何资金方面的压力，都不能影响到上市公司的流动性，而融创中国、信利电子、仁宝等战略股东的加入，也反应了投资人对乐视网未来的认可。

乐视网此前预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，当季实现净利约10,326.54万元人民币至13,195.02万元。并称在获得融创中国(1918.HK)等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。

根据1月达成的协议，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元，3月31日，乐视网宣布融创中国的投资款已到帐逾120亿元。

乐视网因拟对去年的重大资产重组事项进行调整，自本周一起停牌，上周五收报30.68元。（完）

参看相关细节，请点选深圳证券交易所网站 here