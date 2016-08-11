乐视控股投资近200亿元在浙江建汽车生态园 年产能40万辆

路透上海8月11日 - 中国乐视控股周四宣布，将在浙江德清建设涵盖智能互联网电动汽车先进制造、生态展示、观光体验的乐视超级汽车生态体验园区，总投资额为近200亿元人民币。其中乐视超级汽车工厂建成后年产能将达到40万辆。

公司新闻稿称，作为全球首家宣布造车的互联网公司，随着超级工厂选址落定，乐视将拥有国内第一条自主知识产权的高端D级车生产线，同时还将是全球第一家采用UP2U（User Planning To User）模式，打造用户全流程体验、订制和参与的汽车工厂。

根据项目规划，乐视超级汽车生态体验园区第一阶段规划用地约4,300亩。建成后，体验园将形成以乐视超级汽车先进制造、观光体验为特色，融入乐视体育、乐视音乐和影视生态元素的，面向全球的汽车整车制造基地和主题游乐旅游目的地。

其中，一期项目投资60亿元,年产能为20万辆整车;二期计划于一期投产后两年内开工建设，扩产产能20万辆整车，项目投资60亿元。与园区配套的商务园则主要包括行政办公区、配套设施建设等，投资额为20亿元。

在国家推动经济转型和建设“1,000座特色小镇”计划的背景下，乐视与浙江省政府还将在德清携手打造全球首座“汽车生态小镇”。未来，乐视将深度参与德清当地的城市规划与建设，用生态模式推动当地的经济发展与转型升级。

乐视今年4月在北京车展上推出LeSEE首款概念车，是特斯拉(TSLA.O)Model S的竞争车型，智能、联网和自动驾驶为该款概念车的亮点。

此前，乐视宣布与英国豪车制造商阿斯顿·马丁联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车，并与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）展开战略合作，双方将在汽车车型开发、技术、互联网和云、娱乐内容等方面开展合作。

作为乐视网(300104.SZ)的母公司，乐视控股近年来已先后进军体育、汽车、手机、电视等多个领域，而且手机、体育等业务已先后进入海外市场。（完）