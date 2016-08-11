乐视控股投资近200亿元在浙江建汽车生态园 年产能40万辆

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月11日 - 中国乐视控股周四宣布，将在浙江德清建设涵盖智能互联网电动汽车先进制造、生态展示、观光体验的乐视超级汽车生态体验园区，总投资额为近200亿元人民币。其中乐视超级汽车工厂建成后年产能将达到40万辆。
公司新闻稿称，作为全球首家宣布造车的互联网公司，随着超级工厂选址落定，乐视将拥有国内第一条自主知识产权的高端D级车生产线，同时还将是全球第一家采用UP2U（User Planning To User）模式，打造用户全流程体验、订制和参与的汽车工厂。
根据项目规划，乐视超级汽车生态体验园区第一阶段规划用地约4,300亩。建成后，体验园将形成以乐视超级汽车先进制造、观光体验为特色，融入乐视体育、乐视音乐和影视生态元素的，面向全球的汽车整车制造基地和主题游乐旅游目的地。
其中，一期项目投资60亿元,年产能为20万辆整车;二期计划于一期投产后两年内开工建设，扩产产能20万辆整车，项目投资60亿元。与园区配套的商务园则主要包括行政办公区、配套设施建设等，投资额为20亿元。
在国家推动经济转型和建设“1,000座特色小镇”计划的背景下，乐视与浙江省政府还将在德清携手打造全球首座“汽车生态小镇”。未来，乐视将深度参与德清当地的城市规划与建设，用生态模式推动当地的经济发展与转型升级。
乐视今年4月在北京车展上推出LeSEE首款概念车，是特斯拉(TSLA.O)Model S的竞争车型，智能、联网和自动驾驶为该款概念车的亮点。
此前，乐视宣布与英国豪车制造商阿斯顿·马丁联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车，并与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）展开战略合作，双方将在汽车车型开发、技术、互联网和云、娱乐内容等方面开展合作。
作为乐视网(300104.SZ)的母公司，乐视控股近年来已先后进军体育、汽车、手机、电视等多个领域，而且手机、体育等业务已先后进入海外市场。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。