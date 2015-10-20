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中国财经 | 2015年 10月 20日 星期二 11:52 BJT

乐视将控股易到用车

路透北京10月20日 - 乐视控股官方微博发布公告称，乐视旗下乐视汽车公司正式签署对易到用车的股权投资协议，交易完成后乐视汽车获得易到用车70%股权，成为控股股东。

公告未透露交易金额。去年12月，乐视控股创始人兼CEO贾跃亭宣布打造超级汽车，建车联网生态系统。（完）

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