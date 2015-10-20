乐视将控股易到用车（更新版）

路透北京10月20日 - 乐视控股官方微博发布公告称，乐视旗下乐视汽车公司正式签署对易到用车的股权投资协议，交易完成后乐视汽车获得易到用车70%股权，成为控股股东。

易到用车则在通过电子邮件发布的声明中称，乐视投资该公司7亿美元，取得其70%股权。（完）