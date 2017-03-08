乐视网称融创中国等投资人的投资款已按协议分期到帐

路透上海3月8日 - 今年1月融创中国(1918.HK)等与乐视网(300104.SZ)及关联公司达成战略入股协议后，乐视网周三早公告披露后续进展，相关投资人的投资款项均已按照协议约定分期到帐。这将有助于缓解资本市场对于乐视网资金链方面的担忧。

根据1月达成的协议，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元。

公告显示，乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元事项已经顺利完成；乐视网大股东贾跃亭向融创子公司转让乐视网股份事项（涉及60.4亿元），因涉及解除质押等诸多程序性工作及春节假期，经双方协商，交割完成时间进行顺延，预计3月底完成交割，届时乐视网将同步启动董事会换届工作。

乐视控股转让乐视影业股权事项（涉及金额10.5亿元），目前在进行工商变更之中，乐视影业新的董事会已完成重组，融创董事长孙宏斌已成为该公司董事会成员之一；乐视致新引入战略投资者事项（通过老股转让和增资扩股，涉及金额79.5亿元），目前孙宏斌已成为乐视致新董事会成员之一，同步相关事项的工商变更已在进行当中，预计近期将完成。

近期有报导称乐视网中止发行公司债，而近日总价为6.4亿元的乐视网两笔大宗股份交易，或是该公司第二大股东鑫根在大笔抛售。这令市场对于乐视的资金链担忧再起，上周后段乐视网股价大跌，本周开始趋稳。

乐视网周三早盘报32.16元，跌0.12元或0.37%。（完）