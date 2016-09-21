乐视超级汽车完成首轮10.8亿美元融资 英大资本等参与投资

路透上海9月21日 - 中国乐视控股旗下乐视超级汽车近日已完成首轮10.8亿美元的融资，核心投资人包括国家电网旗下英大资本和深圳市政府投资平台深创投，这是全球智能电动汽车产业首轮融资最高纪录。

公司新闻稿称，在此轮融资中，柳传志、卢志强以及傅军、姚其涌旗下公司也参与其中。这份由央企、国资、实力金融机构以及民企商业领袖旗下公司组成的投资人名单显示出其对乐视的信心，将助推乐视汽车迅猛发展。

柳传志为联想集团(0992.HK)创始人之一，现为联想集团董事局名誉主席。卢志强为民企泛海控股集团董事长兼总裁，傅军为民企新华联集团董事局主席。

乐视控股创始人贾跃亭还透露，乐视首款互联网智能电动样车已上路测试。

乐视今年4月在北京车展上推出LeSEE首款概念车，是特斯拉(TSLA.O)Model S的竞争车型，智能、联网和自动驾驶为该款概念车的亮点。此前，乐视宣布与英国豪车制造商阿斯顿·马丁联合开发阿斯顿·马丁品牌的首款电动汽车，并与美国电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来）展开战略合作，双方将在汽车车型开发、技术、互联网等方面开展合作。

乐视是进军互联网智能电动汽车领域最早的企业之一，更是唯一一家进军整车制造环节的互联网公司。乐视8月宣布，将在浙江德清建设涵盖智能互联网电动汽车先进制造、生态展示、观光体验的乐视超级汽车生态体验园区，总投资额为近200亿元人民币。其中乐视超级汽车工厂建成后年产能将达到40万辆。

作为乐视网(300104.SZ)的母公司，乐视控股近年来已先后进军体育、汽车、手机、电视等多个领域，而且手机、体育等业务已先后进入海外市场。（完）