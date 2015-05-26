乐视网拟定向增发筹资至75.09亿元 大股东拟减持套现百亿

路透上海5月26日 - 中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司(300104.SZ)周二公告称，拟向不超过五名投资者定向增发至多2亿股，募资上限为75.09亿元人民币；而公司大股东贾跃亭计划在未来半年内减持至多1亿4,805万股，若按目前市价计算，总减持量约在一百亿元以上。

公告称，公司本次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目、偿还银行借款项目和补充流动资金项目，其中视频内容拟投入44亿元。

去年8月乐视网曾公布过2014年定增方案，计划向乐视控股及中信证券(600030.SS)(6030.HK)等发行1.29亿股，募资45亿元用于补充公司流动资金。不过乐视网在周二公告中宣布撤回该融资计划，因近阶段中国股市出现较大变化，并综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素。

公告还指出，因再融资资金到位尚需一段时间，为缓解公司资金压力，第一大股东贾跃亭计划自周五（29日）起六个月内部分减持公司股票，将所得全部借给上市公司作为营运资金使用，乐视网借款期限将不低于五年，免收利息。

贾跃亭直接持有本公司44.21%的股权，通过持有乐视控股63%的股权间接控制上市公司0.64%的股权，合计控制公司44.85%的股权。目前贾跃亭持股中实际可上市流通部分为2.045亿股，为其直接持有公司股份数量的25%。

乐视网周一收报76.34元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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