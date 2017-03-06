乐视并未计划退出印度市场 但进行裁员

路透3月6日 - 中国电子产品制造商乐视周五表示，没有计划退出在印度的经营，驳斥媒体有关其准备退出印度市场的报导，尽管该公司已将其人力裁减近80%。

“印度是乐视最具战略性的市场之一，”该公司在声明稿中表示。其并称，没有离开的计划，且正准备在印度推出新一代电视。

Economic Times周五报导称，该公司正对印度员工裁减85%，打算退出在该国的业务。

乐视并没有在声明稿中提到裁员一事，但一公司代表称，重整举措导致人力削减。乐视是在2016年进军印度市场的。

“公司在印度目前有80多名员工。去年底，我们有约350名员工，”该名代表补充道。

乐视CEO贾跃亭在去年11月发给员工的信中称，乐视面临过快扩张造成的资金紧张问题。乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)是乐视旗下上市子公司。

“全球而言，公司为应对现金短缺采取了多项措施。整体思想是‘盈利或灭亡’。就这个程度而言，向那一目标迈进所进行的重新调整的步骤已启动，”该代表说道。

国际数据资讯(IDC)印度的市场分析师Jaipal Singh称，印度智能手机市场的竞争十分激烈。“进入市场的时间点很关键，一些制造商已趋于落后，”他说道。(完)