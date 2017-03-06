乐视并未计划退出印度市场 但进行裁员

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月6日 - 中国电子产品制造商乐视周五表示，没有计划退出在印度的经营，驳斥媒体有关其准备退出印度市场的报导，尽管该公司已将其人力裁减近80%。
“印度是乐视最具战略性的市场之一，”该公司在声明稿中表示。其并称，没有离开的计划，且正准备在印度推出新一代电视。
Economic Times周五报导称，该公司正对印度员工裁减85%，打算退出在该国的业务。
乐视并没有在声明稿中提到裁员一事，但一公司代表称，重整举措导致人力削减。乐视是在2016年进军印度市场的。
“公司在印度目前有80多名员工。去年底，我们有约350名员工，”该名代表补充道。
乐视CEO贾跃亭在去年11月发给员工的信中称，乐视面临过快扩张造成的资金紧张问题。乐视网信息技术(北京)股份有限公司(300104.SZ)是乐视旗下上市子公司。
“全球而言，公司为应对现金短缺采取了多项措施。整体思想是‘盈利或灭亡’。就这个程度而言，向那一目标迈进所进行的重新调整的步骤已启动，”该代表说道。
国际数据资讯(IDC)印度的市场分析师Jaipal Singh称，印度智能手机市场的竞争十分激烈。“进入市场的时间点很关键，一些制造商已趋于落后，”他说道。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 李爽/张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”