乐视控股称获海澜集团等6亿美元投资 首期3亿美元本月到帐

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月15日 - 近期陷入资金困难的中国民营企业乐视控股周二稍晚宣布，海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等十几家国内企业将向乐视投资6亿美元，其中第一期3亿美元的投资协议今日签署，本月内将到帐。
公司新闻稿称，这些企业的第一期投资资金将投向乐视汽车生态和LeEco Global。此次注资无疑对乐视破解资产链压力将有相当大的帮助。
新闻稿引述海澜集团董事长周建平的话称，“我们这次投资目的就是要支持中国的民族汽车工业。中国的汽车产业一直是比较落后的，乐视打造的互联网智能电动汽车，将会实现中国企业首次在全球汽车产业的突破，站上产业的最顶端。”
乐视控股创始人贾跃亭周日下午在香港发布微博透露：“粮草先行，生态战略第二阶段坚实起航，Mark一下。”这让外界猜测乐视在海外融资的进展可能较为顺利。
乐视控股旗下业务分为乐视网(300104.SZ)、乐视汽车和LeEco三大块业务。据国内媒体稍早报导，贾跃亭在近日的致员工内部信中坦承，乐视汽车和LeEco投资巨大，目前面临资金上的压力，短期将告别烧钱阶段。
而乐视网董事、副总经理刘弘近日在投资者见面上亦表示，乐视旗下非上市公司的各个板块都处在不同的融资阶段，相信很快会陆续公布各板块的融资情况，很多战略投资者都在纷纷接触乐视，各个板块都在谈判中，相信“很快”会解决资金问题。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。