乐视控股称获海澜集团等6亿美元投资 首期3亿美元本月到帐

路透上海11月15日 - 近期陷入资金困难的中国民营企业乐视控股周二稍晚宣布，海澜集团、恒兴集团、宜华集团、敏华控股、鱼跃集团、绿叶集团等十几家国内企业将向乐视投资6亿美元，其中第一期3亿美元的投资协议今日签署，本月内将到帐。

公司新闻稿称，这些企业的第一期投资资金将投向乐视汽车生态和LeEco Global。此次注资无疑对乐视破解资产链压力将有相当大的帮助。

新闻稿引述海澜集团董事长周建平的话称，“我们这次投资目的就是要支持中国的民族汽车工业。中国的汽车产业一直是比较落后的，乐视打造的互联网智能电动汽车，将会实现中国企业首次在全球汽车产业的突破，站上产业的最顶端。”

乐视控股创始人贾跃亭周日下午在香港发布微博透露：“粮草先行，生态战略第二阶段坚实起航，Mark一下。”这让外界猜测乐视在海外融资的进展可能较为顺利。

乐视控股旗下业务分为乐视网(300104.SZ)、乐视汽车和LeEco三大块业务。据国内媒体稍早报导，贾跃亭在近日的致员工内部信中坦承，乐视汽车和LeEco投资巨大，目前面临资金上的压力，短期将告别烧钱阶段。

而乐视网董事、副总经理刘弘近日在投资者见面上亦表示，乐视旗下非上市公司的各个板块都处在不同的融资阶段，相信很快会陆续公布各板块的融资情况，很多战略投资者都在纷纷接触乐视，各个板块都在谈判中，相信“很快”会解决资金问题。（完）